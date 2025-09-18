x
18 сентября 2025
Израиль

МАДА: в результате теракта на ПП "Алленби" убиты два человека

Теракт
Мада
Погибшие
время публикации: 18 сентября 2025 г., 15:20 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 15:52
МАДА: в результате теракта на ПП "Алленби" убиты два человека
Yonatan Sindel/Flash90

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о двух убитых – мужчинах 20 и 68 лет – в результате теракта на пограничном переходе Алленби, на границе с Иорданией.

Террорист нейтрализован. Ведется розыск возможного сообщника.

По сведениям Newsru.co.il, теракт был совершенно примерно в той же зоне, где террорист застрелил трех человек год назад, – там, где идет перегрузка с иорданских грузовиков на палестинские.

Судя по имеющимся данным, террорист вышел из грузовика, доставившего гуманитарную помощь для жителей Газы, и открыл огонь, а затем атаковал с ножом в руках.

ПП "Алленби" временно закрыт.

Информация уточняется.

