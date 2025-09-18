Управление погранпереходов проведет учения на КПП "Керем Шалом"

Министерство обороны сообщает, что Управление пограничных переходов проведет в пятницу, 19 сентября, учебную тренировку на КПП "Керем-Шалом".

Учения пройдут с 06:00 до 14:00, во время тренировки будут слышны звуки стрельбы и взрывов. Местных жителей просят не беспокоиться.

На время учений КПП будет закрыт для движения автотранспорта.

Отметим, что учения по безопасности на КПП "Керем Шалом" состоятся на следующий день после теракта на КПП "Алленби", унесшего жизни двоих военнослужащих.