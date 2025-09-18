x
18 сентября 2025
|
последняя новость: 23:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 сентября 2025
|
18 сентября 2025
|
последняя новость: 23:34
18 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Управление погранпереходов проведет учения на КПП "Керем Шалом"

время публикации: 18 сентября 2025 г., 22:05 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 22:16
Управление погранпереходов проведет учения на КПП "Керем Шалом"
Flash90

Министерство обороны сообщает, что Управление пограничных переходов проведет в пятницу, 19 сентября, учебную тренировку на КПП "Керем-Шалом".

Учения пройдут с 06:00 до 14:00, во время тренировки будут слышны звуки стрельбы и взрывов. Местных жителей просят не беспокоиться.

На время учений КПП будет закрыт для движения автотранспорта.

Отметим, что учения по безопасности на КПП "Керем Шалом" состоятся на следующий день после теракта на КПП "Алленби", унесшего жизни двоих военнослужащих.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 сентября 2025

Опубликованы имена военнослужащих, убитых террористом на КПП "Алленби"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 сентября 2025

Нетаниягу сообщил, что в результате теракта на КПП "Алленби" погибли военнослужащие
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 сентября 2025

Доклад пресс-секретаря ЦАХАЛа: погибшие, теракт и эвакуация населения из Газы