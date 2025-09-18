ЦАХАЛ уничтожил склады оружия "Радуана" на юге Ливана. Видео

ВВС ЦАХАЛа под командованием Северного военного округа атаковали несколько складов вооружений подразделения "Радуан" шиитской террористической организации "Хизбалла" в Южном Ливане.

В ЦАХАЛе отметили, что "Хизбалла" пытается восстановить террористическую инфраструктуру и наращивает возможности "Радуана", продвигавшего план захвата Галилеи.

Предварительно были приняты меры по минимизации риска для мирного населения: ЦАХАЛ опубликовал точные предупреждения с указанием районов, откуда необходимо эвакуироваться. Кроме того, использовались высокоточные боеприпасы, воздушное наблюдение и дополнительная разведывательная информация.

Разрушенные объекты располагались в жилой застройке, что в очередной раз демонстрирует циничное использование "Хизбаллой" ливанских граждан в качестве живого щита.

Наличие складов с оружием нарушает достигнутые между Израилем и Ливаном договоренности и представляет угрозу для местного населения. В ЦАХАЛе указывают, что в сентябре 2024 года в Бейруте были ликвидированы командиры "Радуана", и теперь подразделение пытается восстановить свой военный потенциал.