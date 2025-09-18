Стрельба в Негеве: убиты трое братьев

В ночь на 18 сентября в Негеве, недалеко от бедуинского поселка Сегев-Шалом, в результате нападения с применением огнестрельного оружия были убиты двое мужчин примерно 20 лет. Еще один мужчина, примерно 25 лет, получил тяжелые ранения.

Раненый был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Он находился в нестабильном состоянии, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". Позже врачи констатировали его смерть.

Полиция проводит расследование.

В сообщении полиции отмечается, что трое убитых были братьями.

Опубликованы имена убитых: Сулейман, Сакер и Масиб аль-Кади Тарабин.