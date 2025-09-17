В Рамле застрелена женщина, ранены двое детей

Утром 17 сентября в Рамле была застрелена женщина примерно 40 лет. Ее смерть констатировали в больнице "Шамир – Асаф а-Рофе", сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Также ранены девочка 14 лет и мальчик 4 лет, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

В сообщении полиции уточняется, что убийство было совершено в районе Амишав (Агаш), на улице Масада.

Судя по имеющейся информации, речь идет об очередной преступлении в арабской общине Израиля.

Это второе убийство за сегодняшний день в арабском секторе. Ночью в Хайфе был зарезан 19-летний Мухаммад Мерид.