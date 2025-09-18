x
18 сентября 2025
18 сентября 2025
Израиль

Боевик, раненый, рентгенолог, труп, экскурсовод: "журналист" из Газы Салах аль-Джафарауи

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 сентября 2025 г., 00:59 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 01:11
Боевик, раненый, рентгенолог, труп, журналист: кем был убитый в Газе Мухаммад Алаа аль-Сауалхи
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы Армии обороны Израиля полковник Авихай Эдраи опубликовал серию фотографий "палестинского журналиста" Салаха аль-Джафарауи, который активно публикуется в социальных сетях и в зарубежной прессе.

"Похоже, что Салах аль-Джафарауи – главный лицедей, лицемер и лжец, расхититель пожертвований, спекулирующий на бедствиях жителей Газы", – прокомментировал эти снимки Эдраи.

На этих фотографиях аль-Джафарауи предстает поочередно в самых разных образах: эти снимки являются образчиком так называемого "Палливуда", пропагандистской машины палестинцев, распространяющей дезинформацию.

В частности, он предстает в образе боевика с автоматом и в куфие (подпись под фото гласит "борец за свободу"), в образе донора крови перед врачом (подпись "донор крови"), в образе отца с белокожим ребенком на руках (подпись "приемный отец").

Далее он же изображен в образе страдающего на больничной кровати раненого (подпись "стойкий пациент"), в образе трупа в белом пакете (с интересом просматривающего соцсети в телефоне) – подпись гласит "труп, в котором бьется жизнь".

На следующем снимке он предстает в образе журналиста в голубой каске с надписью почему-то PISS (грубо "моча", англ. – подобные каски носят журналисты, однако на них написано PRESS), подпись под фото по-арабски гласит "военный корреспондент". Он предстает также в образе медика, погружающего окровавленного раненого в аппарат компьютерной томографии (подпись "специалист-рентгенолог"), еще две фотографии улыбающегося аль-Джафарауи подписаны "American Idol" и "экскурсовод".

