Задержан подозреваемый в убийстве трех братьев в Негеве

Днем 18 сентября полиция сообщила о задержании мужчины примерно 20 лет, подозреваемого в убийстве трех братьев из клана аль-Кади Тарабин. Задержанный был легко ранен в ходе столкновения с братьями, его доставили в больницу, передает "Кан Бет".

Ранее сообщалось, что минувшей ночью около бедуинского поселка Сегев-Шалом были застрелены трое братьев Сулейман, Сакер и Масиб аль-Кади Тарабин – им было 20-25 лет.

В местном совете Сегев-Шалома сообщили, что погибшие – родственники Каида Фархана аль-Кади, около года назад спасенного из плена ХАМАСа в Газе.