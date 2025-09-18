x
18 сентября 2025
Израиль

Задержан подозреваемый в убийстве трех братьев в Негеве

время публикации: 18 сентября 2025 г., 13:32 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 13:38
Задержан подозреваемый в убийстве трех братьев в Негеве
Flash90. Фото: М.Шай

Днем 18 сентября полиция сообщила о задержании мужчины примерно 20 лет, подозреваемого в убийстве трех братьев из клана аль-Кади Тарабин. Задержанный был легко ранен в ходе столкновения с братьями, его доставили в больницу, передает "Кан Бет".

Ранее сообщалось, что минувшей ночью около бедуинского поселка Сегев-Шалом были застрелены трое братьев Сулейман, Сакер и Масиб аль-Кади Тарабин – им было 20-25 лет.

В местном совете Сегев-Шалома сообщили, что погибшие – родственники Каида Фархана аль-Кади, около года назад спасенного из плена ХАМАСа в Газе.

