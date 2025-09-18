Неизвестные отравили миллионы пчел на пасеке в Верхней Галилее

Работники пасеки неподалеку от кибуца Цивон в Верхней Галилее, приехав на сбор меда в преддверии Рош а-Шана, обнаружили, что ульи засыпаны белым порошком, и вокруг них лежат миллионы погибших пчел. Как сообщает Ynet, были уничтожены около 40 ульев. Члены кибуца подали жалобу в полицию и в пограничную полицию МАГАВ.

Кибуц Эйн-Харод (Меухад) владеет тысячами ульев, размещенных по всей стране, он занимается производством меда более ста лет: первые пасеки в этом населенном пункте появились задолго до создания Государства Израиль.

Сотрудники приезжают к каждому улью минимум раз в неделю для ухода за пчелами и проверки ситуации. Посетив ульи возле кибуца Цивон, они обнаружили, что все пчелы во всех 40 ульях мертвы, а на входах в ульи рассыпан какой-то белый порошок, по всей видимости, инсектицид.

Образцы порошка были собраны и переданы на экспертизу. В кибуце считают, что речь идет об "агро-терроре", а не о конкуренции.