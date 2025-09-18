x
18 сентября 2025
|
последняя новость: 14:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 сентября 2025
|
18 сентября 2025
|
последняя новость: 14:20
18 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Неизвестные отравили миллионы пчел на пасеке в Верхней Галилее

Сельское хозяйство
время публикации: 18 сентября 2025 г., 13:23 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 13:23
Неизвестные отравили миллионы пчел на пасеке в Верхней Галилее
AP Photo/Channi Anand

Работники пасеки неподалеку от кибуца Цивон в Верхней Галилее, приехав на сбор меда в преддверии Рош а-Шана, обнаружили, что ульи засыпаны белым порошком, и вокруг них лежат миллионы погибших пчел. Как сообщает Ynet, были уничтожены около 40 ульев. Члены кибуца подали жалобу в полицию и в пограничную полицию МАГАВ.

Кибуц Эйн-Харод (Меухад) владеет тысячами ульев, размещенных по всей стране, он занимается производством меда более ста лет: первые пасеки в этом населенном пункте появились задолго до создания Государства Израиль.

Сотрудники приезжают к каждому улью минимум раз в неделю для ухода за пчелами и проверки ситуации. Посетив ульи возле кибуца Цивон, они обнаружили, что все пчелы во всех 40 ульях мертвы, а на входах в ульи рассыпан какой-то белый порошок, по всей видимости, инсектицид.

Образцы порошка были собраны и переданы на экспертизу. В кибуце считают, что речь идет об "агро-терроре", а не о конкуренции.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 22 августа 2025

Ученые создали "суперпродукт", который может спасти медоносных пчел
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 23 мая 2025

Пчелы сталкиваются с новыми угрозами из-за войн, уличного освещения и микропластика
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 01 февраля 2025

Пчелы реже жалят, когда находятся в паре
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 мая 2024

Израильский танк наехал на пчелиный улей в Газе, пострадали 12 солдат