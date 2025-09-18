x
18 сентября 2025
Израиль

В Рамалле задержаны подозреваемые в причастности к убийству в Хайфе

время публикации: 18 сентября 2025 г., 13:51
В Рамалле задержаны подозреваемые в причастности к убийству в Хайфе
Chaim Goldberg/Flash90

Полиция Израиля сообщает, что накануне в Рамалле (Палестинская автономия) полицейским спецназом были задержаны трое подозреваемых в причастности к убийству в Хайфе.

Речь идет об убийстве 19-летнего Мухаммада Марида в ночь на 17 сентября.

Следствием установлено, что причиной инцидента стал случайный конфликт, который перерос в драку и поножовщину.

После совершения убийства подозреваемые скрылись на территории ПА, хотя сами являются жителями Хайфы.

