В Рамалле задержаны подозреваемые в причастности к убийству в Хайфе
время публикации: 18 сентября 2025 г., 13:51 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 13:51
Полиция Израиля сообщает, что накануне в Рамалле (Палестинская автономия) полицейским спецназом были задержаны трое подозреваемых в причастности к убийству в Хайфе.
Речь идет об убийстве 19-летнего Мухаммада Марида в ночь на 17 сентября.
Следствием установлено, что причиной инцидента стал случайный конфликт, который перерос в драку и поножовщину.
После совершения убийства подозреваемые скрылись на территории ПА, хотя сами являются жителями Хайфы.