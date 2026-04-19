19 апреля 2026
последняя новость: 17:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Нелегал из ПА угнал автомобиль, предварительно вышвырнув из него двух маленьких детей

Полиция
время публикации: 19 апреля 2026 г., 17:26 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 17:30
Нелегал из ПА угнал автомобиль, предварительно вышвырнув из него двух маленьких детей
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Иерусалима задержала 35-летнего жителя деревни Аз-Заим, подозреваемого в угоне автомобиля, в котором находились двое маленьких детей.

По данным следствия, в Писгат-Зеэве женщина ненадолго оставила двух детей в машине с работающим двигателем. Находившийся поблизости палестинский нелегал вышвырнул детей из салона и скрылся на автомобиле.

Пресс-служба полиции отмечает, что дети не пострадали.

Полицейские на протяжении выходных вели розыск угонщика, установили его личность. Подозреваемый был задержан в ночь на 19 апреля. Мировой суд Иерусалима продлил его арест до 23 апреля.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 апреля 2026

ДТП на 437-й трассе, погиб мотоциклист. Виновник: угонщик, житель ПА
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 апреля 2026

Угнанная машина и завещание террориста-самоубийцы в ней: арестован подозреваемый
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 марта 2026

14 человек задержаны полицией за кражи и угоны транспорта в центре страны