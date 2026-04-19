Нелегал из ПА угнал автомобиль, предварительно вышвырнув из него двух маленьких детей

Полиция Иерусалима задержала 35-летнего жителя деревни Аз-Заим, подозреваемого в угоне автомобиля, в котором находились двое маленьких детей.

По данным следствия, в Писгат-Зеэве женщина ненадолго оставила двух детей в машине с работающим двигателем. Находившийся поблизости палестинский нелегал вышвырнул детей из салона и скрылся на автомобиле.

Пресс-служба полиции отмечает, что дети не пострадали.

Полицейские на протяжении выходных вели розыск угонщика, установили его личность. Подозреваемый был задержан в ночь на 19 апреля. Мировой суд Иерусалима продлил его арест до 23 апреля.