Израиль

Угнанная машина и завещание террориста-самоубийцы в ней: арестован подозреваемый

Иудея и Самария
Террористы
ШАБАК
МАГАВ
время публикации: 06 апреля 2026 г., 10:27 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 10:34
Угнанная машина и завещание террориста-самоубийцы в ней: арестован подозреваемый
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы пограничной полиции МАГАВ задержали минувшим вечером подозрительный автомобиль на мобильном блокпосте возле деревни Аль-Мугайир (округ Биньямин). Проверка показала, что автомобиль числится в угоне.

В ходе проверки телефона водителя машины были обнаружены материалы, указывающие на отождествление с террористическими организациями, в том числе публикации в социальных сетях, в которых он выражал поддержку ХАМАСу и его деятельности, в частности в связи с террористической атакой 7 октября 2023 года.

Также выяснилось, что подозреваемый состоял в различных группах WhatsApp, включая группы поселенцев и военнослужащих, а также другие группы, связанные с контентом в сфере безопасности и террора.

Во время обыска автомобиля бойцы обнаружили брошюру на арабском языке. Проверка показала, что это текст с признаками "завещания" перед совершением теракта, в котором, среди прочего, упоминалось имя подозреваемого.

Подозреваемый, 21-летний житель Йерихо (Иерихона) был задержан, его передали для дальнейшего расследования в ШАБАК.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 марта 2025

Предотвращен теракт с применением заминированного автомобиля против солдат ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 октября 2024

Житель Умм эль-Фахма обвинен в членстве в ИГ и намерении совершать теракты в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 июня 2024

Предъявлены обвинения убийце 14-летнего Биньямина Ахимеира: тот мечтал попасть в ИГ
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2024

Арестован подросток, планировавший ехать в Сомали вступать в "Исламское государство"