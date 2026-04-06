Угнанная машина и завещание террориста-самоубийцы в ней: арестован подозреваемый

Бойцы пограничной полиции МАГАВ задержали минувшим вечером подозрительный автомобиль на мобильном блокпосте возле деревни Аль-Мугайир (округ Биньямин). Проверка показала, что автомобиль числится в угоне.

В ходе проверки телефона водителя машины были обнаружены материалы, указывающие на отождествление с террористическими организациями, в том числе публикации в социальных сетях, в которых он выражал поддержку ХАМАСу и его деятельности, в частности в связи с террористической атакой 7 октября 2023 года.

Также выяснилось, что подозреваемый состоял в различных группах WhatsApp, включая группы поселенцев и военнослужащих, а также другие группы, связанные с контентом в сфере безопасности и террора.

Во время обыска автомобиля бойцы обнаружили брошюру на арабском языке. Проверка показала, что это текст с признаками "завещания" перед совершением теракта, в котором, среди прочего, упоминалось имя подозреваемого.

Подозреваемый, 21-летний житель Йерихо (Иерихона) был задержан, его передали для дальнейшего расследования в ШАБАК.