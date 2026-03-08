14 человек задержаны полицией за кражи и угоны транспорта в центре страны

На фоне войны полиция зафиксировала рост краж и угонов транспортных средств в центре Израиля. В конце недели были арестованы 14 человек, часть из которых являются нелегалами из Палестинской автономии.

В округе Яркон был задержан 44-летний нелегал из Шхема после того, как он проник в отделение банка в центре Тель-Авива, в котором проходит ремонт. 57-летний житель Яффо был задержан после проникновения ночью в здание на улице Каплан и кражи имущества, в том числе рабочих инструментов. Еще двое жителей Яффо (48 и 56 лет) подозреваются в краже мини-сейфа из гостиницы.

Сотрудники отделения полиции Глилот задержали 16-летнего юношу из Афулы по подозрению в угоне машины из Герцлии. Машина была обнаружена и остановлена на блокопосте на 5-м шоссе.

21-летний житель Рахата был задержан по подозрению в краже вещей из машины в Тель-Авиве.

В Холоне были задержаны двое жителей палестинских территорий (мужчина и подросток) за угон транспортных средств. Кроме того, были задержаны 17-летние подростки из Холона по подозрению в угоне дорогого мотоцикла.

Полицейские отделения в Гиватаиме задержали 18-летнего жителя палестинских территорий, находившегося за рулем угнанного автомобиля.