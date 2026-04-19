Полиция Израиля сообщила о срыве в Иерусалиме мероприятия, связанного с ПА

Полиция в конце минувшей недели предотвратило проведение в арабском квартале Иерусалима мероприятия, связанного с выборами руководства "Красного Полумесяца", который ассоциирован с Палестинской администрацией.

Мероприятие должно было пройти в субботу, 18 апреля, в комплексе Savannah в районе Ат-Тур, однако было запрещено в соответствии с законом о применении израильского законодательства и на основании указа министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

В полиции заявляют, что речь идет об очередной операции в рамках плана "Маген а-Бира", разработанного командующим Иерусалимским округом Авшаломом Пеледом. Этот план направлен на "укрепление суверенитета и управляемости" в Иерусалиме, в том числе в арабской части города, посредством сбора разведданных, предотвращения террористической деятельности и срыва мероприятий, связанных с Палестинской администрацией и проводимых с нарушением закона.

В пятницу полицейские прибыли на место и застали активную подготовку: были установлены трибуна и ряды стульев, рассчитанные на участие десятков человек. Полицейские вручили организаторам приказ о запрете проведения мероприятия.