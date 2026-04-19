Нетаниягу и Милей подписали "Соглашения Ицхака"

Израиль и Аргентина подписали "Соглашения Ицхака", включающие соглашение о прямом авиасообщении между Буэнос-Айресом и Тель-Авивом, договоры о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и в области искусственного интеллекта.

На церемонии присутствовали министр иностранных дел Гидеон Саар, министр финансов Бецалель Смотрич, министр транспорта Мири Регев и посол США в Израиле Майк Хакаби.

Во вступительном слове Биньямин Нетаниягу назвал Хавьера Милея своим личным другом, а также "великим мировым лидером". Он отметил, что впервые в истории Израиля, впервые за 78 лет его существования, чести зажечь факел в День Независимости удостоился иностранный лидер.

Говоря о войне, Нетаниягу сказал, что Израиль переживает время больших испытаний. "Мы вместе с Соединенными Штатами ведем войну против Ирана, который стремится уничтожить западную цивилизацию".

В ходе совместного заявления президент Аргентины Хавьер Милей произнес речь на испанском языке, в которой поблагодарил премьер-министра Биньямина Нетаниягу и завершил ее своим знаменитым возгласом "Да здравствует свобода, черт возьми!".

Идея "Соглашений Ицхака" принадлежит Хавьеру Милею. Проект, вдохновленный "Соглашениями Авраама", предусматривает создание альянса между Израилем и латиноамериканскими странами. Участники альянса, среди прочего, намерены сотрудничать в борьбе с иранским терроризмом и наркоторговлей, а также укреплять сотрудничество в сферах торговли и технологий.

По данным 14-го телеканала, Вашингтон был в курсе подготовки инициативы на всех этапах, а посол США в Израиле Майк Хакаби передал "благословение" Белого дома и лично президента Трампа.