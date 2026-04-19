Израиль

Рабочий получил тяжелые травмы при падении в карьере возле Неве-Михаэля

Мада
Несчастные случаи
время публикации: 19 апреля 2026 г., 17:57 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 18:10
Рабочий получил тяжелые травмы при падении в карьере возле Неве-Михаэля
Пресс-служба МАДА

Мужчина примерно 35 лет госпитализирован в больницу "Адаса Эйн-Керем" после падения с высоты около 10 метров во время работы в карьере близ Неве-Михаэля.

По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пострадавший находился в сознании, но получил множественные травмы. Ему была оказана помощь на месте, после чего он был эвакуирован на реанимобиле в нестабильном состоянии.

