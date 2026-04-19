19 апреля 2026
последняя новость: 17:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
19 апреля 2026
19 апреля 2026
последняя новость: 17:57
19 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

CMИ: полиция допросила министра культуры и спорта Мики Зоара по делу о "Рука руку моет"

время публикации: 19 апреля 2026 г., 17:40 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 18:06
Министр культуры и спорта Мики Зоар
Hadas Parush/Flash90

По информации новостной службы N12, следователи "ЛАХАВ 433" допросили министра культуры и спорта Мики Зоара по подозрению во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия.

Допрос состоялся в рамках расследования дела о коррупции во Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут").

О допросе министра культуры в качестве подозреваемого также сообщила радиостанция "Кан Бет".

В заявлении, распространенном министром Мики Зоаром, говорится, что он не имеет отношения к "делу Гистадрута". "Дружеские связи с различными людьми не могут сделать меня подозреваемым", - утверждает он.

