CMИ: полиция допросила министра культуры и спорта Мики Зоара по делу о "Рука руку моет"
время публикации: 19 апреля 2026 г., 17:40 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 18:06
По информации новостной службы N12, следователи "ЛАХАВ 433" допросили министра культуры и спорта Мики Зоара по подозрению во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия.
Допрос состоялся в рамках расследования дела о коррупции во Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут").
О допросе министра культуры в качестве подозреваемого также сообщила радиостанция "Кан Бет".
В заявлении, распространенном министром Мики Зоаром, говорится, что он не имеет отношения к "делу Гистадрута". "Дружеские связи с различными людьми не могут сделать меня подозреваемым", - утверждает он.
