19 апреля 2026
последняя новость: 21:18
19 апреля 2026
Израиль

Найдено тело 18-летнего Ави Шпигеля – второго из братьев, утонувших на пляже в Нетании

Погибшие
Средиземное море
время публикации: 19 апреля 2026 г., 20:21 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 20:25
Найдено тело 18-летнего Ави Шпигеля – второго из братьев, утонувших на пляже в Нетании
Пресс-служба полиции Израиля

В институте судебной медицины завершилась процедура идентификации тела, обнаруженного 19 апреля недалеко от пляжа Сидна-Али, севернее Герцлии.

Эксперты сообщили, что тело принадлежит 18-летнему Ави Шпигелю, пропавшему 10 апреля на пляже Цанз.

Семья Шпигель приехала из Иерусалима на выходные в Нетанию. Братья Дов и Ави вошли в море. Внезапно стоявшие на берегу люди заметили, что Дов лежит на воде без сознания. Его вытащили из моря и начали реанимацию. В суматохе не сразу заметили исчезновение Ави, были потеряны драгоценные минуты для его поиска. 15 апреля врачи больницы "Ланиадо" сообщили, что им не удалось спасти 21-летнего Иссахара-Дова Шпигеля, он скончался.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 апреля 2026

Около Герцлии в море найдено тело погибшего
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 апреля 2026

Умер Иссахар-Дов Шпигель, захлебнувшийся при купании в Нетании. Поиски его брата продолжаются
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 апреля 2026

Пятый день у побережья Нетании ведутся поиски 18-летнего юноши