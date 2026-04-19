Найдено тело 18-летнего Ави Шпигеля – второго из братьев, утонувших на пляже в Нетании

В институте судебной медицины завершилась процедура идентификации тела, обнаруженного 19 апреля недалеко от пляжа Сидна-Али, севернее Герцлии.

Эксперты сообщили, что тело принадлежит 18-летнему Ави Шпигелю, пропавшему 10 апреля на пляже Цанз.

Семья Шпигель приехала из Иерусалима на выходные в Нетанию. Братья Дов и Ави вошли в море. Внезапно стоявшие на берегу люди заметили, что Дов лежит на воде без сознания. Его вытащили из моря и начали реанимацию. В суматохе не сразу заметили исчезновение Ави, были потеряны драгоценные минуты для его поиска. 15 апреля врачи больницы "Ланиадо" сообщили, что им не удалось спасти 21-летнего Иссахара-Дова Шпигеля, он скончался.