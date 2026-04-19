Просьба Нетаниягу одобрена, 20 апреля он не будет давать показания в суде

Судебная коллегия одобрила просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу, его допрос в суде, запланированный на 20 апреля, был отменен.

Ранее Нетаниягу попросил окружной суд отменить допрос в суд, назначенный на понедельник. Адвокаты премьер-министра мотивировали эту просьбу "обстоятельствами, имеющими отношение к оборонным и политическим вопросам".

Прокуратура возражала против этой просьбы защиты.

Ожидается, что завтра показания в суде по делам Нетаниягу будет давать жена государственного свидетеля Шломо Фильбера.