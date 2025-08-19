185 контейнеров гуманитарной помощи из восьми стран мира десантированы в сектор Газы

Выполняя распоряжения политического руководства и в рамках сотрудничества Израиля с Иорданией, ОАЭ, Германией, Францией, Италией, Нидерландами, Сингапуром и Индонезией ЦАХАЛ продолжает действовать с целью улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы.

В последние часы в разных районах сектора были сброшены 185 контейнеров с продуктами питания, предоставленными восемью странами.

ЦАХАЛ продолжит улучшать гуманитарную ситуацию в секторе Газы, отвергая надуманные обвинения об организованном голоде.