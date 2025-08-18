Премьер-министр ПА пообещал скорое создание временного управления в секторе Газы

Премьер-министр палестинской администрации Мухаммад Мустафа в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аати возле пограничного переезда Рафах на границе с сектором Газы провозгласил скорое создание временного управления сектором.

"Мы не создаем новое политическое образование в Газе, а восстанавливаем работу государственных институтов", – подчеркнул он, добавив, что "единственным законным представителем палестинского народа является Организация Освобождения Палестины".

Как сообщает "Аль-Арабия", Мухаммад Мустафа подчеркнул, что "управление сектором Газы это не стремление к выгоде и не желание власти, это большая ответственность для срыва программы переселения палестинцев из сектора Газы".

Он заявил, что переход Рафах (Рафиах) должен стать "воротами для жизнеобеспечения палестинского народа", добавив, что категорически против "препятствования Израилем вводу грузовиков с помощью в сектор Газы". По словам палестинского премьера, международное сообщество должно "более эффективно давить на Израиль с целью доставки в Газу гуманитарной помощи".

Мустафа добавил, что вместе с египетским руководством палестинская администрация работает над проведением конференции по восстановлению сектора Газы в Каире.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аати, в свою очередь, повторил, что Египет "категорически против любых попыток переселения палестинцев с их земли". Он также заявил, что Египет готов заполнить сектор Газы необходимой продовольственной и медицинской помощью, добавив, что Израиль с сектором соединяют более пяти пограничных переходов, и Израиль обязан их открыть.