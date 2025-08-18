x
18 августа 2025
|
последняя новость: 15:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 августа 2025
|
18 августа 2025
|
последняя новость: 15:46
18 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Премьер-министр ПА пообещал скорое создание временного управления в секторе Газы

Газа
Египет
Палестинская администрация
время публикации: 18 августа 2025 г., 15:35 | последнее обновление: 18 августа 2025 г., 15:35
Премьер-министр ПА пообещал скорое создание временного управления в секторе Газы
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Премьер-министр палестинской администрации Мухаммад Мустафа в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аати возле пограничного переезда Рафах на границе с сектором Газы провозгласил скорое создание временного управления сектором.

"Мы не создаем новое политическое образование в Газе, а восстанавливаем работу государственных институтов", – подчеркнул он, добавив, что "единственным законным представителем палестинского народа является Организация Освобождения Палестины".

Как сообщает "Аль-Арабия", Мухаммад Мустафа подчеркнул, что "управление сектором Газы это не стремление к выгоде и не желание власти, это большая ответственность для срыва программы переселения палестинцев из сектора Газы".

Он заявил, что переход Рафах (Рафиах) должен стать "воротами для жизнеобеспечения палестинского народа", добавив, что категорически против "препятствования Израилем вводу грузовиков с помощью в сектор Газы". По словам палестинского премьера, международное сообщество должно "более эффективно давить на Израиль с целью доставки в Газу гуманитарной помощи".

Мустафа добавил, что вместе с египетским руководством палестинская администрация работает над проведением конференции по восстановлению сектора Газы в Каире.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аати, в свою очередь, повторил, что Египет "категорически против любых попыток переселения палестинцев с их земли". Он также заявил, что Египет готов заполнить сектор Газы необходимой продовольственной и медицинской помощью, добавив, что Израиль с сектором соединяют более пяти пограничных переходов, и Израиль обязан их открыть.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 августа 2025

"Аль-Араби": премьер-министр Катара прибудет в Каир, ХАМАСу сделано новое предложение
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 августа 2025

"Кан": Каир опасается, что Трамп вернется к идее переселения жителей Газы в Египет
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 августа 2025

"Аль-Арабия": посредники передали ХАМАСу предложение о прекращении огня
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 августа 2025

Египетские и катарские посредники планируют возобновить переговоры с ХАМАСом 16 августа