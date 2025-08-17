161 контейнер с гуманитарной помощью сброшен в разных районах сектора Газы

В рамках выполнения указаний политического руководства и в сотрудничестве с Иорданией, ОАЭ, Германией, Бельгией, Францией, Италией, Нидерландами, Данией и Индонезией, ЦАХАЛ осуществил в воскресенье сброс гуманитарной помощи в разных районах сектора Газы.

В секторе Газы был сброшен 161 контейнер с продуктами питания, предоставленными девятью разными странами, включая недавно присоединившиеся к усилиям по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газы Данию и Индонезию.

ЦАХАЛ продолжает работать над улучшением гуманитарной ситуации в секторе Газы, отвергая обвинения в намеренной организации голода.