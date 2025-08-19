x
БАГАЦ отклонил петицию жителей Нахаль-Оз: государство прекратит оплачивать их эвакуацию

Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 19 августа 2025 г., 22:37 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 22:37
В кибуце Нахаль-Оз после атаки террористов 7 октября 2023 года
Yonatan Sindel/Flash90

Высший суд справедливости отклонил просьбу жителей кибуца Нахаль-Оз обязать государство продлить оплату расходов по их эвакуации до окончания войны. Радиостанция "Кан Бет" отмечает, что петицию рассматривали трое судей БАГАЦ, в своем вердикте они отметили, что "принимают решение с тяжелым сердцем".

Петиция была подана 120 жителями кибуца, в котором 7 октября были убиты 16 человек и восемь похищены в сектор Газы. Кибуц расположен рядом с границей, прямо напротив города Газа, на который может быть в ближайшие дни расширена операция ЦАХАЛа. Жители Нахаль-Оз просили предоставить каждой семье возможность самостоятельно, без финансового давления со стороны государства, принимать решение о том, когда им возвращаться в свои дома.

11 августа сайт "Гаарец" написал, что кибуц Мишмар а-Эмек, в который были эвакуированы более 300 жителей Нахаль-Оз, принял решение, что эвакуированные могут еще на год остаться во временном поселке на территории кибуца, но им придется самим оплачивать все расходы по проживанию.

