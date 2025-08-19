Допрос Нетаниягу не будет перенесен в здание суда в Бейт-Шемеше

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжит давать свидетельские показания в здании Окружного суда в Тель-Авиве.

Такая рекомендация будет представлена судьям силами безопасности и административными структурами, отвечающими за проведение суда.

\

Ранее судьи выразили пожелание перенести слушанья в здание мирового суда в Бейт-Шемеше.

Однако административные и силовые ведомства порекомендуют судьям продолжать процесс в Тель-Авиве.