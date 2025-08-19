The Marker: назначены юридические советники восьми министерств

В последние недели были назначены юридические советники восьми министерств. Как сообщает Мерав Арлозоров в издании The Marker, все назначения были утверждены единогласно без каких-либо конфликтов между профессиональными и политическими структурами. Речь идет о министерствах экономики, социального обеспечения, финансов, просвещения, алии и интеграции, туризма, социального равноправия, диаспоры.

Как пишет The Marker, юридические советники назначаются сроком на семь лет. Однако дискуссия по вопросу об условиях их увольнений привела к тому, что на протяжении многих лет юрсоветники упомянутых министерств не менялись. После того, как министром финансов стал Бецалель Смотрич, вспыхнул конфликт между ним и юридическим советником министерства Асафом Месингом. Смотрич принял решение о завершении работы Месинга – формально, на основе того, что семь лет каденции того давно истекли.

После увольнения Месинга было принято решение сменить юридических советников во всех министерствах, где этого требовали правила. Новых юрсоветников выбирала комиссия по отбору, во главе которой стоит заместитель юридического советника правительства.

На данный момент вакантной остается должность юридического советника министерства главы правительства. Шломит Барнеа-Парго ушла на пенсию. Новый юридический советник не назначен.