Лев XIV в рождественской проповеди напомнил о страданиях жителей Газы

Папа Римский Лев XIV впервые после восшествия на святой престол обратился к верующим с рождественской проповедью. Понтифик, обычно избегающий резких политических высказываний, коснулся ситуации в Газе.

Напомнив, что Иисус родился в яслях, Лев сказал, что господь воздвиг свой хрупкий шатер среди народов мира. «Как можем мы не думать о шатрах в Газе, о тех, кто уже несколько недель испытывает холод, дождь и ветер?» - спросил он.

Позднее ожидается и традиционное благословение «Граду и миру», с которым нынешний глава римско-католической церкви также выступит в первый раз. Его предшественники уделяли в ней больше внимание международным конфликтам.