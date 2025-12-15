x
15 декабря 2025
|
последняя новость: 12:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 декабря 2025
|
15 декабря 2025
|
последняя новость: 12:58
15 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу: "Никто не выше закона, но никто не ниже закона"

Судебные решения
Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 15 декабря 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 15 декабря 2025 г., 12:12
Нетаниягу: "Никто не выше закона, но никто не ниже закона"
Miriam Alster/Flash90

В окружном суде завершился день допроса премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Допрос продолжался не более часа и завершился на час ранее запланированного.

Нетаниягу, который приехал в зал суда с небольшим опозданием, вновь заявил протест по поводу того, что вынужден давать показания три раза в неделю.

"Нет никого, кто находится в суде три раза в неделю. Если, как принято говорить, никто не находится над законом, то надо помнить, что никто не находится ниже закона", – сказал Нетаниягу.

Он привел в качестве примера главу экономической комиссии Кнессета Давида Битана, который также является обвиняемым и приходит в суд два раза в неделю.

Помимо прочих, в зале присутствовали спикер парламента Парагвая и его израильский коллега Амир Охана.

Прокуратура продолжает допрашивать Нетаниягу по "делу 4000". В рамках этого дела он обвиняется во взяточничестве и обмане общественного доверия за связи с бывшим владельцем портала Walla Шаулем Аловичем.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 декабря 2025

Вновь отменено заседание суда по "делам Нетаниягу"