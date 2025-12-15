Нетаниягу: "Никто не выше закона, но никто не ниже закона"

В окружном суде завершился день допроса премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Допрос продолжался не более часа и завершился на час ранее запланированного.

Нетаниягу, который приехал в зал суда с небольшим опозданием, вновь заявил протест по поводу того, что вынужден давать показания три раза в неделю.

"Нет никого, кто находится в суде три раза в неделю. Если, как принято говорить, никто не находится над законом, то надо помнить, что никто не находится ниже закона", – сказал Нетаниягу.

Он привел в качестве примера главу экономической комиссии Кнессета Давида Битана, который также является обвиняемым и приходит в суд два раза в неделю.

Помимо прочих, в зале присутствовали спикер парламента Парагвая и его израильский коллега Амир Охана.

Прокуратура продолжает допрашивать Нетаниягу по "делу 4000". В рамках этого дела он обвиняется во взяточничестве и обмане общественного доверия за связи с бывшим владельцем портала Walla Шаулем Аловичем.