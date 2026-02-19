x
19 февраля 2026
Израиль

ДТП у перекрестка "Машабим" на 40-м шоссе, трое пострадавших

ДТП
Мада
время публикации: 19 февраля 2026 г., 12:44

Три человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на 40-м шоссе неподалеку от перекрестка "Машабим" на юге страны.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказывают пострадавшим неотложную помощь, после чего эвакуируют их в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Сообщается, что 72-летняя женщина была заблокирована в автомобиле, она получила множественные тяжелые травмы и после того, как пожарные с применением специальной техники извлекли ее, была отправлена в машине интенсивной терапии в тяжелом, но стабильном состоянии в больницу.

Еще два человека – мужчина в возрасте 71 года и 80-летний мужчина – получили травмы средней степени тяжести.

