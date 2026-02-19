x
19 февраля 2026
Подано обвинительное заключение против жителя Сдерота, ограбившего курьера

время публикации: 19 февраля 2026 г., 12:39
Прокуратура подала обвинительное заключение против Бена Биньямина Рахмани (34 года) из Сдерота за совершение вооруженного ограбления на сумму 400 тысяч шекелей.

Жертвой Рахмани стал курьер пункта обмена валюты в Ор-Йегуде. Согласно тексту обвинения, Рахмани поджидал курьера в подъезде, вооружившись ножом и перцовым баллончиком, закрыв лицо платком.

Когда курьер направился к обменному пункту, Рахмани напал на него, похитил деньги и скрылся.

