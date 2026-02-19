Подано обвинительное заключение против жителя Сдерота, ограбившего курьера

Прокуратура подала обвинительное заключение против Бена Биньямина Рахмани (34 года) из Сдерота за совершение вооруженного ограбления на сумму 400 тысяч шекелей.

Жертвой Рахмани стал курьер пункта обмена валюты в Ор-Йегуде. Согласно тексту обвинения, Рахмани поджидал курьера в подъезде, вооружившись ножом и перцовым баллончиком, закрыв лицо платком.

Когда курьер направился к обменному пункту, Рахмани напал на него, похитил деньги и скрылся.