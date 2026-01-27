Житель Беэр-Шевы продавал в Telegram доступ к базам детского порно и соцсетям израильтянок

Отдел по расследованию киберпреступности при государственной прокуратуре подал в мировой суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 22-летнего жителя города Ваджди аль-Сана, который продавал доступ к базам данных, содержащих тысячи педофильских и порнографических материалов с участием несовершеннолетних и молодых израильтянок.

По данным обвинительного заключения, с апреля 2024 года Ваджди аль-Сана открыл несколько каналов в Telegram, которые он использовал для продажи доступа к базам данных, содержащим примерно 10 тысяч педофильских и порнографических материалов. Он активно работал над увеличением количества пользователей в созданных им группах.

Для рекламы своего "товара" он публиковал короткие примеры видеороликов из баз данных, которые должны были свидетельствовать о качестве и типе содержания. За доступ к базам аль-Сана получал оплату в криптовалютах на несколько принадлежащих ему цифровых кошельков.

Он продавал также доступ к базе данных, в которой содержались сотни файлов сексуального содержания с участием молодых израильских женщин, включая несовершеннолетних, без их ведома и согласия. Чтобы доказать, что речь идет именно об израильтянках, а не о материалах со всего мира, он публиковал идентификационные данные женщин и девушек, включая их полные имена и скриншоты с их страниц в Instagram – чтобы покупатели могли установить контакт с пострадавшими.

Ваджди аль-Сане вменяется публикация порнографии, хранение порнографии с изображением несовершеннолетних, преследование и нарушение приватности.