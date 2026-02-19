Останки, обнаруженные под Иерусалимом, принадлежат пропавшей туристке из Финляндии

Через два дня после обнаружения человеческих останков в лесу рядом с иерусалимским районом Писгат-Зеэв стало известно, что эти останки, вероятно, принадлежат туристке из Финляндии, посещавшей Израиль и пропавшей без вести в марте 2024 года.

Как сообщает mako.co.il, туристка проживала в центре Иерусалима, и спустя несколько дней после приезда в Израиль она исчезла. Полиция вела розыски, но обнаружить ее не удалось. В субботу вечером рядом с останками, которые нашла группа детей, был обнаружен также паспорт туристки.

Дети, не поняв, что они увидели, обратились к родителям, и те вызвали полицию. Останки были перевезены на экспертизу в Институт судебной медицины, где постараются установить причину смерти женщины.