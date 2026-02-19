Умер легендарный шахматист Ян Тимман
18 февраля на 75-м году жизни умер легендарный нидерландский шахматист Ян Тимман.
Он был одним из сильнейших шахматистов мира 1980-х годов.
Ян Тимман - девятикратный чемпион Нидерландов.
В конце 70-х-начале 80-х годов он выиграл три партии на крупных турнирах у чемпиона мира Анатолия Карпова.
В составе сборной Нидерландов он участвовал в 13 шахматных олимпиадах, серебряный призер шахматной олимпиады 1976 года.
