Умер легендарный шахматист Ян Тимман

18 февраля на 75-м году жизни умер легендарный нидерландский шахматист Ян Тимман.

Он был одним из сильнейших шахматистов мира 1980-х годов.

Ян Тимман - девятикратный чемпион Нидерландов.

В конце 70-х-начале 80-х годов он выиграл три партии на крупных турнирах у чемпиона мира Анатолия Карпова.

В составе сборной Нидерландов он участвовал в 13 шахматных олимпиадах, серебряный призер шахматной олимпиады 1976 года.