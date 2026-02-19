x
19 февраля 2026
|
последняя новость: 17:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 февраля 2026
|
19 февраля 2026
|
последняя новость: 17:17
19 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер легендарный шахматист Ян Тимман

Знаменитые спортсмены
Шахматы
время публикации: 19 февраля 2026 г., 16:42 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 16:42
Умер легендарный шахматист Ян Тимман
P Photo/Jon Gambrell

18 февраля на 75-м году жизни умер легендарный нидерландский шахматист Ян Тимман.

Он был одним из сильнейших шахматистов мира 1980-х годов.

Ян Тимман - девятикратный чемпион Нидерландов.

В конце 70-х-начале 80-х годов он выиграл три партии на крупных турнирах у чемпиона мира Анатолия Карпова.

В составе сборной Нидерландов он участвовал в 13 шахматных олимпиадах, серебряный призер шахматной олимпиады 1976 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 октября 2025

Умер 29-летний американский гроссмейстер Даниэль Народицкий
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июня 2025

Умер известный армянский шахматист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 мая 2025

Умер знаменитый шахматист Властимил Горт