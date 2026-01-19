В Хевроне проводится масштабная антитеррористическая операция
время публикации: 19 января 2026 г., 06:01 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 06:09
ЦАХАЛ объявил о проведении в Хевроне, в районе Джабаль-Джохар, масштабной антитеррористической операции, в которой, помимо военных, участвуют ШАБАК и полиция.
Цели операции – "пресечения деятельности террористической инфраструктуры, изъятие незаконного хранящегося оружия и укрепления безопасности в этом районе".
Операция продлится несколько дней, будут слышны взрывы, предупреждает ЦАХАЛ.