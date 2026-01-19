x
19 января 2026
|
последняя новость: 07:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 января 2026
|
19 января 2026
|
последняя новость: 07:12
19 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Хевроне проводится масштабная антитеррористическая операция

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 января 2026 г., 06:01 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 06:09
В Хевроне проводится масштабная антитеррористическая операция
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ объявил о проведении в Хевроне, в районе Джабаль-Джохар, масштабной антитеррористической операции, в которой, помимо военных, участвуют ШАБАК и полиция.

Цели операции – "пресечения деятельности террористической инфраструктуры, изъятие незаконного хранящегося оружия и укрепления безопасности в этом районе".

Операция продлится несколько дней, будут слышны взрывы, предупреждает ЦАХАЛ.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook