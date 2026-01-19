x
19 января 2026
19 января 2026
19 января 2026
19 января 2026
Израиль

В Негеве застрелена женщина, арестован ее муж

Криминал в арабском секторе
Убийства
Негев
время публикации: 19 января 2026 г., 01:10 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 05:47
В Негеве застрелена женщина
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 19 января к востоку от Беэр-Шеву, в районе незаконных бедуинских поселков была застрелена женщина примерно 40 лет.

Позже полиция сообщила об аресте мужа убитой (примерно 50 лет). По версии следствия, муж убил жену во время семейной ссоры.

Следствие продолжается.

С начала 2026 года в арабском секторе Израиля были убиты 17 человек. В 2025 году в арабском секторе Израиля были убиты 252 человека – это рекордный показатель за все годы существования государства.

