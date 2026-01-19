В Негеве застрелена женщина, арестован ее муж

В ночь на 19 января к востоку от Беэр-Шеву, в районе незаконных бедуинских поселков была застрелена женщина примерно 40 лет.

Позже полиция сообщила об аресте мужа убитой (примерно 50 лет). По версии следствия, муж убил жену во время семейной ссоры.

Следствие продолжается.

С начала 2026 года в арабском секторе Израиля были убиты 17 человек. В 2025 году в арабском секторе Израиля были убиты 252 человека – это рекордный показатель за все годы существования государства.