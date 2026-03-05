Отборочный турнир юниорского чемпионата Европы по футболу. Израильтянки вышли в Лигу А
время публикации: 05 марта 2026 г., 09:51 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 09:58
Юниорская женская сборная Израиля по футболу поднялась в Лигу А чемпионата Европы.
Она стала победителем группы 6 второго отборочного раунда Лиги В.
В решающем матче израильтянки сыграли 0:0 со сборной Албании.
Итоговое паоложение. Израиль 4 очка, Андорра 3, Албания 1.
