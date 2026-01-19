x
Израиль

В Негеве погиб водитель при попытке скрыться от полиции

время публикации: 19 января 2026 г., 01:06
В Негеве погиб водитель при попытке скрыться от полиции
Пресс-служба МАДА

В Негеве при попытке скрыться от полицейских водитель потерял контроль над транспортным средством и врезался в скалу. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что водитель (примерно 25 лет) скончался от полученных травм на месте.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что бойцы подразделения "Маген" Южного округа в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом оружия намеревались остановить машину для проверки, но водитель попытался скрыться. В ходе преследования автомобиля по пересеченной местности был открыт огонь по колесам. Водитель на ходу выбросил из машины винтовку M16 и продолжил движение в опасной манере. В полиции подчеркивают, что авария, в которой погиб водитель, произошла без участия других транспортных средств.

