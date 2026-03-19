Машина сбила девушку на электровелосипеде в Ашкелоне, пострадавшая в тяжелом состоянии

На улице А-Гистадрут в Ашкелоне автомобиль сбил девушку, ехавшую на электровелосипеде. Пострадавшая, девушка в возрасте 26 лет, получила крайне тяжелые травмы.

Оказав ей неотложную помощь на месте происшествия, бригада "Маген Давид Адом" эвакуировала ее в больницу "Барзилай" с тяжелой черепно-мозговой травмой и травмами конечностей, состояние пострадавшей тяжелое и нестабильное.