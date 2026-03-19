19 марта 2026
Израиль

В Кирьят-Шмоне ракета попала в дом: один из раненых в тяжелом состоянии

время публикации: 19 марта 2026 г., 18:02 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 18:27
В Кирьят-Шмоне ракета, запущенная с территории Ливана, попала в многоэтажный дом. Парамедики "Маген Давид Адом" передали с места происшествия, что мужчина примерно 60 лет получил тяжелое ранение в живот, женщина примерно 70 лет в состоянии средней тяжести. Еще два человека получили легкие травмы.

На месте продолжают работать спасательные службы.

По информации телеканала "Кешет-12", удар пришелся по дому, который был поврежден в ходе предыдущих обстрелов.

