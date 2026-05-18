В Иерусалиме подросток распылил перцовый газ в лицо водителю автобуса

В иерусалимском квартале Гиват-Шауль совершено нападение на водителя рейсового автобуса. Нападавший применил баллончик со слезоточивым газом.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что сразу после получения сообщения о нападении к месту происшествия были отправлены полицейские. Спустя короткое время полицейские установили и задержали подозреваемого. Отмечается, что речь идет о несовершеннолетнем. Он доставлен в отделение полиции.