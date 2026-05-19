Ударный беспилотник "Хизбаллы" взорвался в кибуце Мисгав-Ам, пострадал один человек

Ударный дрон-камикадзе, запущенный террористами "Хизбаллы" с юга Ливана, взорвался в районе, прилегающем к кибуцу Мисгав-Ам в Галилее. В результате взрыва один человек получил осколочные ранения и контузию, его состояние оценивается как от легкого до средней степени тяжести.

Одновременно со взрывом в районе Эцба а-Галиль сработали системы оповещения, были предприняты попытки перехвата беспилотника.

ЦАХАЛ открыл массированный артиллерийский огонь по районам запуска на юге Ливана.