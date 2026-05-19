Предотвращена попытка проникновения террориста в военный лагерь возле Туль-Карема
время публикации: 19 мая 2026 г., 13:55 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 13:55
Военнослужащие бригады "Менаше" предотвратили попытку проникновения террориста на территорию военного лагеря рядом с Туль-Каремом после получения сигнала о подозрительном человеке, пытавшемся преодолеть ограждение базы.
Во время задержания террорист оказал сопротивление и был нейтрализован огнем. Среди израильских сил пострадавших нет, сообщает новостная служба 14 канала ИТВ.