Предотвращена попытка проникновения террориста в военный лагерь возле Туль-Карема

Военнослужащие бригады "Менаше" предотвратили попытку проникновения террориста на территорию военного лагеря рядом с Туль-Каремом после получения сигнала о подозрительном человеке, пытавшемся преодолеть ограждение базы.

Во время задержания террорист оказал сопротивление и был нейтрализован огнем. Среди израильских сил пострадавших нет, сообщает новостная служба 14 канала ИТВ.