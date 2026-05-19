Рабочий упал с высоты на заводе в Кирьят-Малахи, он в тяжелом состоянии
время публикации: 19 мая 2026 г., 10:28 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 10:41
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о несчастном случае на заводе в промышленной зоне Кирьят-Малахи, где 37-летний рабочий упал во время работы с высоты около восьми метров.
Фельдшеры и парамедики оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего он был эвакуирован на машине интенсивной терапии в больницу "Шамир – Асаф а-Рофэ" в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей.
