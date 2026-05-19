19 мая 2026
последняя новость: 12:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
19 мая 2026
Израиль

В секторе Газы уничтожен террорист ХАМАСа, участвовавший в резне 7 октября

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 мая 2026 г., 11:36 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 11:36
Chaim Goldberg/FLASH90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в понедельник военнослужащие 188-й бригады, действующие на юге сектора Газы, обнаружили террориста ХАМАСа, пересекшего "желтую линию" и приблизившегося к военнослужащим, создавая непосредственную угрозу.

Сразу после обнаружения ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали боевика с целью устранения угрозы.

Ликвидированный террорист участвовал во вторжении на территорию Израиля во время резни 7 октября, а в последнее время пытался организовать террористические атаки против сил ЦАХАЛа.

956-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии