В секторе Газы уничтожен террорист ХАМАСа, участвовавший в резне 7 октября

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в понедельник военнослужащие 188-й бригады, действующие на юге сектора Газы, обнаружили террориста ХАМАСа, пересекшего "желтую линию" и приблизившегося к военнослужащим, создавая непосредственную угрозу.

Сразу после обнаружения ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали боевика с целью устранения угрозы.

Ликвидированный террорист участвовал во вторжении на территорию Израиля во время резни 7 октября, а в последнее время пытался организовать террористические атаки против сил ЦАХАЛа.