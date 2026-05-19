Стрельба в Шфараме, тяжело ранен мужчина

Полиция расследует инцидент со стрельбой в Шфараме. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что тяжело ранен мужчина (примерно 23 лет), он доставлен в больницу.

Из полиции передали, что ранен местный житель. На место прибыли полицейские, которые ведут поиск подозреваемых.

По предварительным данным, инцидент носит криминальный характер, обстоятельства выясняются.