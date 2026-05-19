Стрельба в Шфараме, тяжело ранен мужчина
время публикации: 19 мая 2026 г., 17:25 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 17:25
Полиция расследует инцидент со стрельбой в Шфараме. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что тяжело ранен мужчина (примерно 23 лет), он доставлен в больницу.
Из полиции передали, что ранен местный житель. На место прибыли полицейские, которые ведут поиск подозреваемых.
По предварительным данным, инцидент носит криминальный характер, обстоятельства выясняются.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 мая 2026