"Дела Нетаниягу": заседание суда вновь завершится раньше запланированного
время публикации: 19 мая 2026 г., 10:53 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 10:53
Суд удовлетворил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу сократить сегодняшнее заседание и завершить его в 13:00.
Вердикт был оглашен после совещания с премьер-министром, которое состоялось в канцелярии судей.
Решение мотивировано "напряженным графиком, связанным с вопросами внешней политики и безопасности".
В настоящий момент Нетаниягу отвечает на вопросы представителей прокуратуры