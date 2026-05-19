"Дела Нетаниягу": заседание суда вновь завершится раньше запланированного

Суд удовлетворил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу сократить сегодняшнее заседание и завершить его в 13:00.

Вердикт был оглашен после совещания с премьер-министром, которое состоялось в канцелярии судей.

Решение мотивировано "напряженным графиком, связанным с вопросами внешней политики и безопасности".

В настоящий момент Нетаниягу отвечает на вопросы представителей прокуратуры