ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей 12 населенных пунктов в Ливане

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала предупреждение для жителей 12 населенных пунктов на юге Ливана, где в ближайшее время планируются удары по объектам "Хизбаллы".

Срочное предупреждение адресовано жителям следующих населенных пунктов: Тура, Набатия ат-Тахта, Хаббуш, аль-Базурия, Тир-Дебба, Кфар-Хуна, Айн-Кана, Либая, Джибшит, аш-Шахабия (Тир-Зибна), Бурдж аш-Шимали, Хумин аль-Фаука.

"В связи с нарушениями "Хизбаллой" соглашения о прекращении огня, Армия обороны Израиля применит силу против террористов. ЦАХАЛ не намерен причинять вред мирным жителям, – сказано в этом сообщении. – Ради вашей безопасности необходимо немедленно покинуть дома и удалиться от деревень и населенных пунктов не менее чем на 1000 метров в сторону открытой местности. Каждый, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами и боевыми средствами, подвергает свою жизнь опасности".