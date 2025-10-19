ЦАХАЛ выступил с заявлением в связи с нарушением перемирия на юге Газы

ЦАХАЛ опубликовал заявление в связи с нарушением условий соглашения о прекращении огня в Газе со стороны ХАМАСа.

В заявлении ЦАХАЛа сказано: "Сегодня, в воскресенье, террористы выпустили противотанковые ракеты и открыли огонь по израильским военным, которые работали над уничтожением террористической инфраструктуры в районе Рафиаха в соответствии с условиями соглашения. ЦАХАЛ начал наносить авиаудары и открыл артиллерийский огонь по целям в районе Рафиаха для устранения угрозы и уничтожил ряд опорных пунктов и военных сооружений, где была обнаружена террористическая активность. Это грубое нарушение соглашения о прекращении огня, и ЦАХАЛ примет решительные меры".

Офис главы правительства Израиля заявил: "Вследствие нарушения режима прекращения огня со стороны ХАМАСа премьер-министр Биньямин Нетаниягу провёл совещание с министром обороны и главами системы безопасности и отдал приказ действовать со всей мощью против террористических целей в секторе Газы".

Источники в Газе сообщают, что ЦАХАЛа нанес серию авиаударов по целям в Дир аль-Балахе, в центре сектора Газы. Предварительно, ликвидировано не менее пяти террористов.

Ранее сообщалось, что19 октября в районе Рафиаха, на юге сектора Газы, боевики обстреляли инженерную технику ЦАХАЛа. В ответ были нанесены авиаудары по террористам. Для нанесения ударов также были задействованы израильские ВМС.

В связи с данным инцидентом министр обороны Исраэль Кац и военный секретарь премьер-министра Роман Гофман были вынуждены покинуть воскресное заседание правительства Израиля.

ХАМАС объявил, что "силы безопасности сопротивления" проводят операцию на востоке Рафаха (Рафиаха), на юге сектора Газы. В сообщении ХАМАСа сказано, что целью является "укрытие разыскиваемого "скрывающегося от правосудия" Ясира Абу Шабаба". Примечательно, что ХАМАС связывает сегодняшний срыв режима прекращения огня с операцией против Абу Шабаба. По версии ХАМАСа, израильские военные столкнулись с боевиками, которые намеревались атаковать "Народные силы". Ясир Абу Шабаб является лидером "Народных сил", контролирующих восточный Рафиах и противостоящих ХАМАСу.

10 октября 2025 года в Газе вступил в силу режим прекращения огня. При этом ЦАХАЛ контролирует буферную зону (более 50% территории сектора) и сохраняет за собой право нанесения ударов по целям в Газе в случае возникновения угроз безопасности.

13 октября были освобождены из плена все остававшиеся в живых заложники, которых удерживали террористы в Газе в течение 738 дней – с 7 октября 2023 года. Президент США Дональд Трамп объявил: "Война окончена". Однако правительство Израиля не объявляло об окончании войны.