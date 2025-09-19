Walla: ХАМАС не позволяет медикам эвакуироваться из города Газа

Сайт Walla со ссылкой на источники в силовых структурах пишет, что боевики ХАМАСа пытаются не допустить эвакуацию из города Газа чиновников, муниципальных служащих и медиков.

В публикации Амира Бухбута говорится, что эта задача поручена специальному отряду ХАМАСа (подразделение "Стрела"), которое занимается "наведением порядка" путем насилия и террора, а также выявляет жителей Газы, сотрудничающих с Израилем.

Армии обороны Израиля известно о нескольких врачах из больницы "Шифа", которые пытались перебраться на юг вместе со своими семьями, но активисты ХАМАС арестовали их и вернули в северную часть сектора.