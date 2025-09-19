x
19 сентября 2025
|
последняя новость: 10:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 сентября 2025
|
19 сентября 2025
|
последняя новость: 10:13
19 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Walla: ХАМАС не позволяет медикам эвакуироваться из города Газа

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 19 сентября 2025 г., 08:49 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 08:57
Walla: ХАМАС не позволяет медикам эвакуироваться из города Газа
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Сайт Walla со ссылкой на источники в силовых структурах пишет, что боевики ХАМАСа пытаются не допустить эвакуацию из города Газа чиновников, муниципальных служащих и медиков.

В публикации Амира Бухбута говорится, что эта задача поручена специальному отряду ХАМАСа (подразделение "Стрела"), которое занимается "наведением порядка" путем насилия и террора, а также выявляет жителей Газы, сотрудничающих с Израилем.

Армии обороны Израиля известно о нескольких врачах из больницы "Шифа", которые пытались перебраться на юг вместе со своими семьями, но активисты ХАМАС арестовали их и вернули в северную часть сектора.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 сентября 2025

Доклад пресс-секретаря ЦАХАЛа: погибшие, теракт и эвакуация населения из Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 17 сентября 2025

Газа – исход в сентябре 2025. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 сентября 2025

ЦАХАЛ объявил дополнительную эвакуацию из города Газа