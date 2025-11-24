Семь судей БАГАЦа проведут слушание по увольнению юрсоветницы правительства

Высший суд справедливости назначил состав из семи судей, который рассмотрит дело об увольнении Гали Баарав-Миары с поста юридического советника правительства. Заседание состоится в понедельник, 1 декабря, в 16:00.

Изначально планировалось, что дело будет рассматриваться расширенным составом из девяти судей, однако из-за ухода судьи Йосефа Эльрона на пенсию и необходимости сохранить нечетное количество судей состав был сокращен до семи (судья Халед Кабуб также выбыл).

Возглавит заседание председатель БАГАЦа Ицхак Амит, в расширенный состав из семи судей войдут также судьи Ноам Солберг, Давид Минц, Яэль Вильнер, Офир Гроскопф, Алекс Штейн и Гила Канфи-Штайниц.