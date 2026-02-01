Ночью в Хайфе пройдут учения Службы тыла
время публикации: 01 февраля 2026 г., 20:34 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 20:37
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ближайшей ночью в Хайфе пройдут учения Службы тыла.
Учения являются плановыми и проводятся в соответствии с графиком на 2026 год.
Жителей города просят сохранять спокойствие и не беспокоиться по поводу повышенной активности военных. В случае реальной угрозы население будет своевременно оповещено силами безопасности.
Ссылки по теме