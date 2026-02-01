Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ближайшей ночью в Хайфе пройдут учения Службы тыла.

Учения являются плановыми и проводятся в соответствии с графиком на 2026 год.

Жителей города просят сохранять спокойствие и не беспокоиться по поводу повышенной активности военных. В случае реальной угрозы население будет своевременно оповещено силами безопасности.