Израиль

Ночью в Хайфе пройдут учения Службы тыла

Хайфа
ЦАХАЛ
время публикации: 01 февраля 2026 г., 20:34 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 20:37
Ночью в Хайфе пройдут учения Службы тыла
Moshe Shai/FLASH90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ближайшей ночью в Хайфе пройдут учения Службы тыла.

Учения являются плановыми и проводятся в соответствии с графиком на 2026 год.

Жителей города просят сохранять спокойствие и не беспокоиться по поводу повышенной активности военных. В случае реальной угрозы население будет своевременно оповещено силами безопасности.

Израиль
