x
16 ноября 2025
|
последняя новость: 19:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2025
|
16 ноября 2025
|
последняя новость: 19:39
16 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

СМИ: экс-заложники ХАМАСа просят предоставить им "борт номер один" для полета на встречу с Трампом

США
Дональд Трамп
Израиль
Заложники
время публикации: 16 ноября 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 18:37
СМИ: экс-заложники ХАМАСа просят предоставить им "борт номер один" для полета на встречу с Трампом
Olivier Fitoussi/Flash90

Освобожденные из плена ХАМАСа израильтяне и их родные приглашены в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Но, по информации "Исраэль а-Йом", эта встреча может не состояться.

Издание пишет, что экс-заложники попросили предоставить им самолет "Крыло Сиона", которым пользуются премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент Ицхак Герцог. Они объясняют это тем, что многие из них страдают от посттравматического синдрома и не могут находиться в закрытом пространстве с большим количеством чужих людей, им сложно будет проходить проверки в аэропорту.

"Исраэль а-Йом" пишет, что в закрытой группе WhatsApp некоторые бывшие заложники и их родные критикуют управление по делам заложников в канцелярии премьер-министра за решение отправить их в США коммерческим рейсом, выполняемым компанией Arkia. Некоторые из них говорят о том, что, скорее всего, им придется отказаться от поездки.

По информации издания, поездка выживших в туннелях ХАМАСа в США была согласована с премьер-министром, с координатором по делам пленных и пропавших без вести Галем Хиршем. Вылет делегации намечен на понедельник.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 ноября 2025

О международной политике, России и войне в Газе. Интервью с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 октября 2025

Торговый центр в Рамат-Гане устроил для бывших заложников "ночь шоппинга"