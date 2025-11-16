СМИ: экс-заложники ХАМАСа просят предоставить им "борт номер один" для полета на встречу с Трампом

Освобожденные из плена ХАМАСа израильтяне и их родные приглашены в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Но, по информации "Исраэль а-Йом", эта встреча может не состояться.

Издание пишет, что экс-заложники попросили предоставить им самолет "Крыло Сиона", которым пользуются премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент Ицхак Герцог. Они объясняют это тем, что многие из них страдают от посттравматического синдрома и не могут находиться в закрытом пространстве с большим количеством чужих людей, им сложно будет проходить проверки в аэропорту.

"Исраэль а-Йом" пишет, что в закрытой группе WhatsApp некоторые бывшие заложники и их родные критикуют управление по делам заложников в канцелярии премьер-министра за решение отправить их в США коммерческим рейсом, выполняемым компанией Arkia. Некоторые из них говорят о том, что, скорее всего, им придется отказаться от поездки.

По информации издания, поездка выживших в туннелях ХАМАСа в США была согласована с премьер-министром, с координатором по делам пленных и пропавших без вести Галем Хиршем. Вылет делегации намечен на понедельник.